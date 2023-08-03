В Госдуме предложили ввести обязательный техосмотр электросамокатов

В Госдуме предложили ввести обязательный техосмотр электросамокатов. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

По словам автора инициативы, за последние годы средства индивидуальной мобильности, в частности электрические самокаты, приобрели популярность в стране.

Хамзаев отметил, что одновременно с ростом их популярности возросло и количество аварий, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья как самих пользователей электросамокатов, так и третьих лиц, в том числе детей.

Отмечается, что в крупных городах количество самокатов (частных и прокатных) стало достигать десятков тысяч, об их техсостоянии знают только владельцы.

Депутат заявил, что неисправность фар, тормозного оборудования, систем питания, наличие значимых механических повреждений могут стать и уже становятся причинами чрезвычайных происшествий.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть инициативу и предлагаю вам поддержать позицию о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного технического осмотра эксплуатируемых на территории РФ средств индивидуальной мобильности — электросамокатов (находящихся во владении как служб кикшеринга, так и частных лиц). Считаю, что с учетом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев», — говорится в сообщении.