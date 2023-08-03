В Госдуме предложили ввести обязательный техосмотр электросамокатов. Об этом
По словам автора инициативы, за последние годы средства индивидуальной мобильности, в частности электрические самокаты, приобрели популярность в стране.
Хамзаев отметил, что одновременно с ростом их популярности возросло и количество аварий, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья как самих пользователей электросамокатов, так и третьих лиц, в том числе детей.
Отмечается, что в крупных городах количество самокатов (частных и прокатных) стало достигать десятков тысяч, об их техсостоянии знают только владельцы.
Депутат заявил, что неисправность фар, тормозного оборудования, систем питания, наличие значимых механических повреждений могут стать и уже становятся причинами чрезвычайных происшествий.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть инициативу и предлагаю вам поддержать позицию о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязательного технического осмотра эксплуатируемых на территории РФ средств индивидуальной мобильности — электросамокатов (находящихся во владении как служб кикшеринга, так и частных лиц). Считаю, что с учетом амортизации средств индивидуальной мобильности подобный технический осмотр должен быть организован каждые шесть месяцев», — говорится в сообщении.