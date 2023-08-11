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«Мармакс» презентовала новые проекты на выставке лучших предприятий регионального строительного комплекса

Ко Дню строителя в Рязанском филиале Московского политехнического университета открылась экспозиция, посвященная достижениям строительной отрасли Рязанской области. Отдельный выставочный стенд был посвящен новым проектам девелоперской компании «Мармакс» — одной из ведущих российский отраслевых компаний.

На стенде «Мармакс» были представлены четыре проекта: «Арт Квартал» бизнес-класса на улице Есенина, резиденция бизнес-класса «Медный», загородный проект «Поляна» и один из амбициозных проектов девелопера, финалист премии на российском рынке недвижимости Urban Awards-2023, жилой комплекс бизнес-класса «Манхэттен».

С представленными на выставке проектами «Мармакс» ознакомился вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, который, по словам сотрудников пресс-службы компании, высоко оценил вклад рязанских строителей в развитие региона.

В рамках празднования Дня строителя лучшим отраслевым компаниям и представителям профессии были вручены свидетельства о занесении на Доску Почета строителей Рязанской области. Компания «Мармакс» в этом году была отмечена дважды. «За высокие производственно-экономические показатели и большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области» свидетельство было вручено коллективу ООО «Инвестиционно-строительной группе «Мармакс» в лице гендиректора Юрия Юрова, а также «за высокие производственные показатели, многолетнюю и безупречную работу» на отраслевую Доску Почета занесено имя Олега Дрожжина, начальника участка ООО «Мармакс инжиниринг».

Отметим, что девелоперская компания «Мармакс» работает на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе.