В России могут закрыться секонд-хенды с одеждой из Европы

В России могут закрыться секонд-хенды с одеждой из Европы. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Минприроды.

Отмечается, что власти рассматривают возможность ограничить ввоз вторсырья в Россию для развития внутреннего рынка.

Глава фонда «Второе дыхание» Алексеева в письме отметила, что введение ограничения негативно повлияет на работу магазинов секонд-хэнд, которые торгуют исключительно импортным товаром.

По словам издания, в России большинство секонд-хендов в крупных городах получают одежду из Европы и США, там такие поставки — это налаженный бизнес. При этом, есть и такие секонды, где принимают одежду только у населения.

«Мы принимаем вещи от населения, сортируем их, хорошие вещи передаём в наши благотворительные магазины, где выдаём вещи бесплатно всем нуждающимся по 10 вещей на каждого члена семьи раз в полгода. А не пригодный к носке текстиль, отправляем на переработку, где его разволокняют и изготавливают натканное полотно. Внутренний поток вещей может заменить поступление из Европы секонда и ветоши из Китая 100%", — отмечает руководитель уральского региона «Вещеворота» Выползова.

По ее словам, единственная проблема — это переработка текстиля, в России очень мало таких заводов. Алексеева считает, что даже существующие производства зависят от импортных поставок, ввиду недостаточности объемов сбора текстиля на внутреннем рынке.

«Ограничение ввоза импортного сырья ударит по развивающейся отрасли текстильной переработки и по предприятиям, которые являются основными потребителями продукции — малому и среднему бизнесу, транспортным компаниям, производственным предприятиям и ОПК», — говорится в письме Алексеевой.

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова считает безосновательными опасения по поводу того, что из-за ограничений могут быть закрыто большинство магазинов секонд-хенд.

Как сказали в Минприроды «РГ», специалисты запросили предложения у соисполнителей, на их основании выработают совместные, конкретные предложения.

«Так как на данный момент решения еще не сформированы преждевременно говорить о возможных рисках», — отметили в министерстве.