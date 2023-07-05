Стала известна личность пострадавшего при наезде автомобиля в Рязани
В ДТП в Рязани пострадал 48-летний рязанец. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в среду, 5 июля, в 11:10, около дома № 23 корпус 1 по улице Интернациональной.
По предварительной информации, 65-летний водитель Volkswagen Tiguan наехал на 48-летнего рязанца. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии пешеход получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.