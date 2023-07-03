В Рязани с 6 июля начнется прием заявлений в первый класс не по месту жительства
В Рязани в четверг, 6 июля, в 9:00 начнется прием заявлений в первый класс не по месту жительства. Об этом
Родители (законные представители) несовершеннолетних могут подать заявление о приеме:
- С 09.00 через ЕПГУ;
- Непосредственно в школе, а также почтой заказным письмом с уведомлением.
Отмечается, что дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования по телефонам:
- 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район);
- 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район);
- 72-01-01 доб. 208 (Московский район);
- 72-01-01 доб. 209 (Советский район).