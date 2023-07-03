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В Рязани с 6 июля начнется прием заявлений в первый класс не по месту жительства

В Рязани в четверг, 6 июля, в 9:00 начнется прием заявлений в первый класс не по месту жительства. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Родители (законные представители) несовершеннолетних могут подать заявление о приеме:

  • С 09.00 через ЕПГУ;
  • Непосредственно в школе, а также почтой заказным письмом с уведомлением.

Отмечается, что дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить в управлении образования по телефонам:

  • 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район);
  • 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район);
  • 72-01-01 доб. 208 (Московский район);
  • 72-01-01 доб. 209 (Советский район).