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Производитель карандашей стал участником проекта по повышению производительности труда

На карандашной фабрике «Красин»" прошло стартовое совещание, посвященное вступлению проект «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».

Сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса обсудили основные этапы внедрения технологий бережливого производства, их цели и сроки реализации проекта. Кроме этого, эксперты РЦК привели примеры успешно реализованных проектов в Рязанской области.

Как отметил генеральный директор компании Виктор Пименов, предприятие динамично развивается, наращивает объемы производства и выходит на новые рынки сбыта продукции, следуя тенденциям мирового рынка.

«Целью вступления в проект является повышение эффективности процессов, увеличение количества готовой продукции с расчетом на сокращение времени. Мы также хотим сформировать успешную команду, способную достигать высоких результатов», ― сказал Пименов.

Карандашная фабрика имени Красина ― первая и самая известная в Советском Союзе по производству канцелярских принадлежностей. Фабрика была создана в 1925 году по отдельному постановлению советского правительства. Для этих целей было закуплено самое современное оборудование, приглашены специалисты из Германии. Проблему импортозамещения таким образом решили радикально и на многие десятилетия обеспечили советских граждан качественными чернографитными, цветными и восковыми карандашами. Сейчас «Красин» продолжает славные традиции и успешно конкурирует с зарубежными компаниями благодаря своему качеству, экологичности материалов, используемых в производстве.

В июне 2022 года «Красин» стал частью производственно-торгового холдинга «Рельеф-Центр». Продукция производится на собственной карандашной фабрике в рабочем поселке Шилово Рязанской области.