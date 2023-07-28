Мосгорсуд оставил Арцыбашева под домашним арестом до 14 августа

Мосгорсуд оставил экс-советника бывшего вице-губернатора Владимира Арцыбашева под домашним арестом до 14 августа.

Мосгорсуд оставил экс-советника бывшего вице-губернатора Владимира Арцыбашева под домашним арестом до 14 августа. Об этом РЗН. инфо сообщили в суде.

27 марта дело Арцыбашева и Фурфурака отправили в Москву. В июне в Мещанском районном суде отпустили Арцыбашева под домашний арест до 14 августа. Прокуратура подала апелляцию на решение суда об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Московский городской суд не удовлетворил апелляцию и оставил решение Мещанского районного суда в силе.

Напомним, следствие подозревает Владимира Арцыбашева и Юрия Фурфурака в махинациях при закупке уборочной техники в 2020 году. Тогда администрация города закупила шесть специализированных уборочных машин за 63 миллиона рублей. В начале февраля Арцыбашева отправили в рязанское СИЗО.