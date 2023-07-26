QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств

QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств физлиц с электронных кошельков на банковские счета и снятие наличных. Об этом сообщает РИА Новости.

С 26 июля компания установила лимит в 1000 рублей на вывод на карты других банков. Кроме того, с карт QIWI теперь нельзя гасить кредиты любых банков. Снять деньги с кошелька теперь невозможно.

Отмечается. что лимиты устанавливаются не на отдельные кошельки, а на пользователей. Поэтому если у вас несколько кошельков, то в общем вы не сможете перевести более 1000 рублей.

На такие меры Qiwi пришлось идти из-за предписания Банка России. У регулятора появились претензии к составлению отчетности и ведению документации банка.