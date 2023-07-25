В Москве 17-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа

В Москве 17-летняя девушка выпала из окна восьмого этажа. Об этом сообщила BAZA.

По данным Telegram-канала, студентка первого курса пошла на день рождения к знакомой. Там девушка немного выпила и начала себя странно вести. Друзья отправили ее на такси домой.

Когда девушка доехала, она поняла, что оставила в машине телефон. Родители созвонились с таксистом. Он нашёл телефон и передал трубку полицейским.

Родители сразу поехали в отдел, чтобы забрать пропажу. Девушка осталась дома с двумя друзьями. Знакомые ушли в другую комнату.

После родители обнаружили девушку под окнами дома. Она выжила, но получила серьёзные травмы: переломы рёбер, ушиб головы и лёгких, травму живота, печени и правой почки.

Пострадавшую госпитализировали.