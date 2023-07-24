В Рязани 25 июля отключат электричество на 11 улицах

В Рязани во вторник, 25 июля, отключат электричество на 11 улицах из-за ремонтных работ на воздушной линии. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ресурса не будет с 10.00 до 15.00 по адресам:

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 98, 102, дома с 114 по 130, дома с 105 по 125;

улица Новопавловская, дома №№ 3, 5, 7;

улица Прудный переулок, дома с 1 по 5, дома с 2 по 10;

улица Дорожный переулок, дома №№ 1, 2, 3;

улица переулок Осипенко, дома с 1 по 21, дома с 2 по 32;

улица Осипенко, дома с 33 по 41, дома с 38 по 46;

улица переулок 9-й Линии, дома с 1 по 18;

улица 9-я Линия, дома с 1 по 19, дома с 4 по 8;

улица 10-я Линия, дома с 17 по 27, дома с 22 по 50;

улица 11-я Линия, дома №№ 45, 51, 54;

улица 12-я Линия, дома с 41 по 57, дома с 52 по 68.

Отмечается, что работы проводит МУП «РГРЭС».