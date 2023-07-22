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В зоне СВО погиб военкор Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время украинского обстрела в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент агентства.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время украинского обстрела в зоне СВО. Об этом сообщает корреспондент агентства.

Также ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

ВСУ обстреливали район населенного пункта Пятихатки, там под огонь попала группа журналистов. По предварительным данным, пострадал также журналист «Известий».