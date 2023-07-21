В Telegram появилась функция Stories

Telegram выпустил обновление, после которого в приложении появилась функция Stories. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что «истории» могут выкладывать только те, у кого есть Premium подписка. Для них в правом нижнем углу главного экрана появился значок камеры.

В «историях» можно публиковать фото и видео, предварительно отредактировав публикацию. Также можно указать, сколько времени она провисит — 6, 12, 24 или 48 часов.

Видимость публикации настраивается. Она может быть доступна всем, только вашим контактам, близким друзьям или выбранным пользователям.

Просматривать «Истории» и оставлять реакции на них смогут все пользователи мессенджера.