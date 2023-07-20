В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина изнасиловал пьяного подростка

В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина изнасиловал пьяного подростка. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в конце июня в поселке Пригородный. 49-летний охранник воспользовался тем, что 15-летний подросток был пьян и находился в беспомощном состоянии, и надругался над ним.

Во время обысков в квартире мужчины обнаружили пистолет Parabellum, винтовку Мосина, пулемет МГ-43, АКМ, ППШ, карабин Benelli, ружье Stoeger, снайперская винтовка «Винторез», винтовку Токарева и автомат Калашникова со складным прикладом.

Возбуждено уголовное дело.