В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина изнасиловал пьяного подростка
В Санкт-Петербурге 49-летний мужчина изнасиловал пьяного подростка. Об этом
Инцидент произошел в конце июня в поселке Пригородный. 49-летний охранник воспользовался тем, что 15-летний подросток был пьян и находился в беспомощном состоянии, и надругался над ним.
Во время обысков в квартире мужчины обнаружили пистолет Parabellum, винтовку Мосина, пулемет МГ-43, АКМ, ППШ, карабин Benelli, ружье Stoeger, снайперская винтовка «Винторез», винтовку Токарева и автомат Калашникова со складным прикладом.
Возбуждено уголовное дело.