В Рязани на улице Грибоедова на месяц ограничат движение транспорта

В Рязани на улице Грибоедова на месяц ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 19:00 19 июля до 24:00 14 августа на улице Грибоедова в районе дома № 8 ограничат движение транспорта в районе по одной полосе движения в сторону улицы Есенина.

Ограничение связано с с капитальным ремонтом участка тепловых сетей.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.