Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
21°
Птн, 21
20°
Сбт, 22
24°
ЦБ USD 91.2 0.51 20/07
ЦБ EUR 102.44 0.41 20/07
Нал. USD 89.1 / 90.99 19/07 16:43
Нал. EUR 89.1 / 90.99 19/07 16:43
Новости
Итоги года New
Публикации
Власти хотят вложить 200 млн в самый благоустроенный парк Рязани. На э...
РЗН. Инфо попытался разобраться, на что же конкретно мо...
Вчера 15:29
815
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
5 809
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
10 645
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
15 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Грибоедова на месяц ограничат движение транспорта

В Рязани на улице Грибоедова на месяц ограничат движение транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 19:00 19 июля до 24:00 14 августа на улице Грибоедова в районе дома № 8 ограничат движение транспорта в районе по одной полосе движения в сторону улицы Есенина.

Ограничение связано с с капитальным ремонтом участка тепловых сетей.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.