Боец ЧВК «Вагнер» расстрелял двух сослуживцев за отказ участвовать в мятеже
В Воронежской области задержали 25-летнего бойца ЧВК «Вагнер», гражданина Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
6 июля в лесополосе у дороги «Воронеж — Луганск» возле деревни Оськино нашли тела двух мужчин в военной форме. Рядом с ними лежали автоматы АК, пулемет, гранаты и патроны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье убийство.
17 июля силовики задержали 25-летнего гражданина Киргизии, который расстрелял двух сослуживцев за отказ участвовать в мятеже. Личность погибших не установлена.