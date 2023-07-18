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Боец ЧВК «Вагнер» расстрелял двух сослуживцев за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области задержали 25-летнего бойца ЧВК «Вагнер», гражданина Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

6 июля в лесополосе у дороги «Воронеж — Луганск» возле деревни Оськино нашли тела двух мужчин в военной форме. Рядом с ними лежали автоматы АК, пулемет, гранаты и патроны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье убийство.

17 июля силовики задержали 25-летнего гражданина Киргизии, который расстрелял двух сослуживцев за отказ участвовать в мятеже. Личность погибших не установлена.