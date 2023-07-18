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В России повысят предельный возраст военнообязанных в запасе

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит повысить на пять лет предельный возраст людей, имеющих воинское звание и пребывающих в запасе. Информация об этом размещена 18 июля на сайте органа.

Такие изменения внесли в закон «О воинской обязанности и военной службе». Новый предельный возраст устанавливается для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

«Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет», — указывает пресс-служба Госдумы.

Кроме этого, увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Он соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для военнообязанных из состава запаса второго разряда.

«Закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет», — отмечается на сайте Госдумы.