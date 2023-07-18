В Чучковском районе зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней
В Чучковском районе зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Чучковском районе в Шевырляевском природном заказнике погибли дикие кабаны. Специалисты выяснили, что животные заразились африканской чумой свиней.
Отмечается, что других сигналов о заболевших животных не поступало. Для предотвращения массового заражения, ветеринары объезжают населенные пункты района и осматривают в хозяйствах состоящих на учете свиней, раздают памятки о соблюдении мер безопасности.
По мнению главного ветеринарного врача Константина Тимукина, вирус АЧС для людей не опасен. Но врач предупреждает, что домашние свиньи подвержены массовому заражению. Способов лечения от болезни нет.