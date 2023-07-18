Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
25°
Срд, 19
19°
Чтв, 20
21°
ЦБ USD 90.69 0.27 19/07
ЦБ EUR 102.03 0.38 19/07
Нал. USD 88.4 / 91.75 18/07 18:55
Нал. EUR 99.2 / 101.79 18/07 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Промзона или променад? Как изменились города ЦФО с появлением набережн...
Исторически почти все поселения в России строились «на ...
11 июля 13:45
5 013
Обзор городских пляжей в Рязани
В Рязани наконец стало жарко. Горожане больше времени п...
6 июля 16:16
9 888
Ректор рязанского медуниверситета Роман Калинин о нехватке врачей, злы...
Как заинтересовать молодых специалистов, а может надо п...
27 июня 15:33
14 728
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Рязанс...
В первом квартале «Росгосстрах» выплатил по договорам с...
27 июня 09:34
13 755
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Чучковском районе зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней

В Чучковском районе зафиксировали случаи заражения африканской чумой свиней. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Чучковском районе в Шевырляевском природном заказнике погибли дикие кабаны. Специалисты выяснили, что животные заразились африканской чумой свиней.

Отмечается, что других сигналов о заболевших животных не поступало. Для предотвращения массового заражения, ветеринары объезжают населенные пункты района и осматривают в хозяйствах состоящих на учете свиней, раздают памятки о соблюдении мер безопасности.

По мнению главного ветеринарного врача Константина Тимукина, вирус АЧС для людей не опасен. Но врач предупреждает, что домашние свиньи подвержены массовому заражению. Способов лечения от болезни нет.