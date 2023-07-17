Mash: Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны
Крымский мост могли атаковать модернизированные водные дроны-беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации канала, в районе атаки у 145 опоры найдены обломки водных мотоциклов. Именно их ВСУ обучились модернизировать в БПЛА со взрывчаткой. Они идут к цели практически под водой, выглядывая на поверхность лишь на несколько сантиметров.
Отмечается, что в момент взрыва в небе над Черным морем летал разведывательно-ударный беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper.