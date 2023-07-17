Компания МТС представила новые тарифы для клиентов

МТС объявила о запуске новой линейки тарифных планов. Каждый клиент в зависимости от региона проживания сможет выбрать оптимальный по наполнению из трех уже собранных тарифов или создать собственную комбинацию услуг связи и цифровых сервисов экосистемы. В каждый тариф уже включена экосистемная подписка МТС Premium, отмечает пресс-служба компании.

Новые тарифы: «МТС Проще», «МТС Больше», «МТС Супер», «МТС Как хочешь». Кроме минут, SMS и мобильного интернета в них включены безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, а также подписка МТС Premium, в которую входят умная защита от спам-звонков, дополнительные 50 ГБ к тарифу ежемесячно, онлайн-кинотеатр, книжный и музыкальный сервисы и партнерские предложения. Для новых пользователей подписки дополнительно будет доступен бесплатный промо период на два месяца, а также возможность подключить МТС Premium за 199 рублей вместо 249 рублей после его окончания.

«При создании тарифных предложений мы объединили многолетнюю экспертизу лидера в телекоме и передовые технологии и продукты экосистемы, что позволило предоставить абонентам возможность пользоваться нашими услугами связи и цифровыми сервисами на выгодных условиях. Новые тарифы МТС — это те самые возможности, которые может дать „экосистемный телеком“: отличная связь, безлимитное общение в комплекте с развлекательными сервисами, без которых уже сложно представить современную жизнь», — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

Отмечается, что стартовый тариф со связью и интернетом «МТС Проще» подойдет тем, кто экономно пользуется преимущественно традиционными телеком-услугами. Оптимальный тариф с настройкой количества минут и SMS «МТС Больше» разработан для тех, чьи потребности в связи уже значительно выше. Тариф «МТС Супер» сформирован по принципу «все включено». Пользователи могут не ограничивать себя в интернете и звонках. Клиенты, которые подключат тариф-конструктор «МТС Как хочешь», смогут настроить под себя нужное им количество минут, интернета и цифровых сервисов.