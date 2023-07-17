Ирина Петина обжаловала решение рязанского суда о ее заключении под стражу
Ирина Петина обжаловала решение рязанского суда о ее заключении под стражу. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.
Бывший член Совета Федерации и экс-замминистра здравоохранения региона Ирина Петина обжаловала Советского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 19 июля.
Ранее Петину отправили в рязанский СИЗО до 9 сентября.