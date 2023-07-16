В Соколовке трое неизвестных избили 16-летнего подростка

Семья 16-летнего мальчика сообщила, что его в субботу, 15 июля, избили трое неизвестных на улице 1-я Механизаторов, в районе магазина «Пятерочка».

Семья 16-летнего мальчика сообщила, что его в субботу, 15 июля, избили трое неизвестных на улице 1-я Механизаторов, в районе магазина «Пятерочка». Пост с просьбой о помощи опубликован в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Уточняется, что нападение произошло около 19 часов, злоумышленники хотели отнять у подростка телефон.

«Телефон он отстоял, но получил множественные повреждения в области головы, перелом носа, поврежден глаз, разорвана бровь, накладывали швы. Огромная просьба, может, кто видел, запись видеорегистратора в автомобиле зафиксировала что-то, хоть какую-то информацию прошу сообщить по телефону: +7 (900) 903-65-59 », — сообщается в посте.

Автор добавил, что заявление в полицию написано, побои сняты, но личности напавших не установлены.