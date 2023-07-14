В Рязани пройдет тренинг для самозанятых по основам предпринимательства

В Рязани 25 июля в «Точке кипения» пройдет тренинг «Самозанятость: инструкция по применению». Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития бизнеса.

Обучение проведет сертифицированный тренер Корпорации «МСП» Алла Бушуева. Она расскажет об особенностях применения налогового режима «Налог на профессиональный доход» и мерах господдержки самозанятых. Также участники тренинга узнают, как подобрать каналы для размещения своих заказов и определить порядок действий при оказании услуг физическим и юридическим лицам.

«Если стоит выбор, в каком статусе вести предпринимательскую деятельность, не нужно блуждать на просторах интернета в поисках нужной и достоверной информации. Вместе расставим все точки над „и“! Детально расскажу участникам, на какую поддержку от государства можно рассчитывать в статусе самозанятого, в том числе обратившись в наш центр „Мой Бизнес“», — рассказала Алла Бушуева.

Тренинг пройдет с 11:00 до 12:30 по адресу: улица Каширина, строение 1Б, зал «Циолковский».

Принять в нем участие могут не только самозанятые рязанцы, но и те, кто хочет получить информацию об этом статусе. Обучение бесплатное.