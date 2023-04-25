В Рязани покрытие на стадионе «Спартак» заменят в июле

В июле спортсмены выйдут на новое поле на стадионе «Спартак». Об этом во вторник, 25 апреля, на заседании правительства сообщил министр спорта Рязанской области Владислав Фролов.

Павел Малков зачитал комментарий рязанца, который поинтересовался, почему до сих пор не перестелили поле на стадионе «Спартак». Губернатор отметил, что субсидии на замену покрытия выделены, а также подчеркнул, что в этом году для игроков будет открыт футбольный манеж в Мервине и там же следом планируется строительство открытого поля с подогревом.

Владислав Фролов подчеркнул, что на замену покрытия стадиона выделено 16 миллионов рублей. Ее проведут в июле 2023 года.

«В мае деньги будут доведены до подведомственной организации и в июле работы завершим. Замена покрытия будет проводится в футбольное межсезонье, чтобы не прерывать тренировочный процесс профессиональных футбольных клубов. В июле игроки выйдут на новое поле», — добавил министр спорта области.