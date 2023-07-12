В Рязани обнаружили несанкционированную свалку. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Установлен факт наличия несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов площадью около 5300 квадратных метров. Для устранения нарушений прокуратура направила исковое заявление.
Московский райсуд удовлетворил требования природоохранного прокурора. На мэрию города возложили ответственность по ликвидации свалки.
Для исполнения решения суда заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на выполнение ликвидации свалки отходов и рекультивации нарушенных земель в районе «Кузьмина оврага» в границах Рязани. Стоимость контракта — 2,9 миллиона рублей.
Исполнение решения суда проконтролирует Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.