Компания Danone переименует бренд «Активия» в «АктиБио»

Компания Danone переименует бренд «Активия» в «АктиБио». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда „Активиа“ под новым названием „АктиБио“ на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки», — рассказали в пресс-службе Danone.

Отмечается, что продукция останется прежней. Ее будут производить по тем же стандартам качества и безопасности.

«Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — добавили в пресс-службе компании.

Фото с сайта РИА Новости.