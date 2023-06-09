Житель Камчатского края напал на двух подростков с ножом из-за ревности

Житель Петропавловска-Камчатского напал на двух подростков с ножом из-за ревности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника следственного управления СК РФ по региону Елену Ильину.

Отмечается, что между 19-летним жителем и подростками произошла драка. Злоумышленник ударил 14-летнего оппонента в живот, а его 13-летнего друга — в руку. Один из подростков находится в реанимации.

«Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают специалисты. По предварительным данным, 19-летний молодой человек приревновал двух подростков 13 и 14 лет к своей девушке», — рассказала она.

На злоумышленника завели уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Вопрос о мере пресечения решается.