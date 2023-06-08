В Ленинградской области восьмиклассница отравилась, выпив из бутылки незнакомца

В Ленинградской области восьмиклассница отравилась, выпив из бутылки незнакомца. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в городе Отрадном вечером в среду, 7 июня. 14-летняя девочка отдыхала с друзьями в скейт-парке. В какой-то момент пришел неизвестный молодой человек, который разговорился со школьницей. Девочка сделала несколько глотков из его пластиковой бутылки.

После того, как незнакомец исчез, ребенку стало плохо и она потеряла сознание. На место вызвали бригаду «скорой», школьницу доставили в больницу и отправили в реанимацию — у нее диагностировали отравление неизвестными наркотиками.

Полицейские ищут подростка, давшего ребенку бутылку. Отмечается, что подростки не обратили внимания на этикетку.