В Рязанской области с начала года отобрали около 500 кандидатов на службу по контракту

В Рязанской области с начала года отобрали около 500 кандидатов на службу по контракту. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Информацию изданию предоставил начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области майор Дмитрий Зайцев. Он отметил, что обращений от желающих служить было около 1000. Подчеркивается, что число желающих заключить контракт выросло втрое.

Также Зайцев отметил, что есть повышенный интерес к прохождению службы со стороны иностранцев, выпускников вузов и техникумов (колледжей), не служивших по призыву.