В Рязанской области назвали редкие и популярные имена детей, рожденных в мае
Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и самые редкие имена детей, рожденных в мае 2023 года. Информация появилась на сайте ведомства.
Чаще всего детей называли Артемами, Иванами, Дмитриями, Матвеями, Александрами, Владиславами, Егорами, Михаилами, Тимофеями, Кириллами. Наиболее популярные имена среди девочек — Виктория, София, Василиса, Анна, Варвара, Валерия, Ева, Алиса, Дарья, Мария.
Самые редкие имена среди мальчиков — Евпатий, Ерофей, Пересвет, Кузьма, Демьян, Мирослав, Елисей, Леонид, Назар, Захар. Также в мае на свет появились Марфа, Евдокия, Есения, Таисия, Любовь, Тамара, Лидия, Светлана, Маргарита, Клеопатра.