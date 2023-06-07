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В Рязанской области назвали редкие и популярные имена детей, рожденных в мае

Главное управление ЗАГС по Рязанской области назвало самые популярные и самые редкие имена детей, рожденных в мае 2023 года. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего детей называли Артемами, Иванами, Дмитриями, Матвеями, Александрами, Владиславами, Егорами, Михаилами, Тимофеями, Кириллами. Наиболее популярные имена среди девочек — Виктория, София, Василиса, Анна, Варвара, Валерия, Ева, Алиса, Дарья, Мария.

Самые редкие имена среди мальчиков — Евпатий, Ерофей, Пересвет, Кузьма, Демьян, Мирослав, Елисей, Леонид, Назар, Захар. Также в мае на свет появились Марфа, Евдокия, Есения, Таисия, Любовь, Тамара, Лидия, Светлана, Маргарита, Клеопатра.