Рязанская мэрия опубликовала программу на День России
Рязанская мэрия опубликовала программу на День России. Информация появилась на сайте горадминистрации.
Среди мероприятий, которые пройдут с 10 по 12 июня — фестивали, спортивные турниры, концертные программы, лектории, кино под открытым небом, выставки, акции и культурные проекты.
Отмечается, что главным городским событием станет Фестиваль духовых оркестров. Он начнется с утренней акции «Ритмы России» в различных местах Рязани. Завершится фестиваль большим концертом в ЦПКиО.
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