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В Шацке в ДТП с большегрузом пострадали две женщины

В Шацке 3 июня произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Происшествие случилось в 18:20 на федеральной трассе М-5 «Урал». Около светофора на улице Комсомольской грузовик Volvo под управлением 47-летнего водителя из Казахстана столкнулся с «Ладой Грантой».

Водитель большегруза ехал в сторону Самары. По его словам, он не заметил светофор и продолжил двигаться на запрещающий сигнал, после чего столкнулся с легковушкой, за рулем которой была женщина. В салоне «Лады» также находились две пассажирки.

В результате аварии пассажиры «Лады» получили травмы различной степени тяжести. Они обратились в Шацкую межрайонную больницу.