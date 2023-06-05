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В России предложили выплачивать жалование участникам СВО полностью в денежной форме

Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму законопроект, по которому предполагается выдавать ежемесячные выплаты членам СВО полностью в денежной форме. Об это сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу группу Андрея Турчака.

Сейчас участники военных действий получают часть выплаты деньгами, другую часть в виде набора соцуслуг.

«Ежемесячная выплата участникам СВО будет полностью предоставляться в денежной форме. Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, но для этого требуется заранее подать заявление. В условиях, когда человек на фронте, это почти нереально», — объяснил господин Турчак.