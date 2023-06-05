В Красноярске пятилетний ребенок выпал с восьмого этажа и выжил
В Красноярске пятилетний ребенок выпал с восьмого этажа и выжил. Об этом
«Сегодня около 12:00 (08:00 мск) в дежурную часть отдела полиции № 9 МУ МВД России „Красноярское“ поступило сообщение о том, что из окна дома на улице 60 лет образования СССР выпал маленький ребенок. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, мальчик остался дома один. Он вышел на балкон, забрался на стул и выпал из окна.