В Рязанскую область приехал Сергей Степашин

В Рязанскую область приехал глава попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 29 июня, со Степашиным встретился губернатор региона Павел Малков. Во встрече участвовал министр строительного комплекса области Дмитрий Василевский.

Обсуждались направления взаимодействия регионального правительства с Фондом, вопросы реализации социально значимых государственных программ, в том числе по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов, эффективности освоения выделенных региону средств.

Губернатор поблагодарил Сергея Степашина за внимание к развитию региона и работе правительства области по улучшению жизни людей. «Мы серьезно занимаемся вопросами переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря решению президента такие программы реализуются уже более десяти лет. За время их реализации более 9 тысяч человек в Рязанской области улучшили свои жилищные условия. Расселено около 150 тысяч квадратных метров аварийного фонда, — сказал Павел Малков. — Продолжаем активно работать и наращиваем темпы, благодаря возможностям, которые сегодня предоставляются в этом направлении и федеральным программам. Огромное спасибо Фонду развития территорий за ту поддержку, которая оказывается региону». Павел Малков добавил, что объем запланированных работ на текущий год сравним с тем, что сделано за четыре предыдущих года. Они ведутся по ускоренному плану реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда. Вместо 2025 года ее намечено завершить в 2023 году. Губернатор подчеркнул, что большое значение имеет и то, что появилась возможность расселять аварийное жилье, признанное таковым с 2017 по 2022 годы.

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин подчеркнул, что Рязанская область — регион, где работа по переселению граждан из аварийного жилья ведется довольно успешно. «Регион готов завершить эту программу досрочно, для этого предстоит серьезно поработать. Более тысячи человек нужно еще переселить из аварийных домов в этом году, — сказал Сергей Степашин. — Самое главное — его работа на перспективу. По решению президента программа расселения из аварийного жилья не сворачивается, она будет продолжена, несмотря на напряженный бюджет. И региону важно быть готовым к ее дальнейшей реализации, к расселению домов, признанных аварийными с 2017 года. Там проживает сейчас более 2,5 тысяч человек». По словам Сергея Степашина, потребуется проработка новых механизмов этой работы.

На встрече, кроме вопросов переселения граждан из аварийного жилья, обсуждалась эффективность работы Рязанского региона по капремонту многоквартирных домов, модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Речь также шла о поддержке участников СВО, их семей и развитии системы комплексной реабилитации бойцов, ветеранов боевых действий, включая юридическую помощь. В этой работе Фонд развития территорий активно участвует совместно с государственным фондом «Защитники Отечества», который создан по инициативе президента России.