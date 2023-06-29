В Рязани начали работу пункты приема документов для поступления на военную службу по контракту

В Рязани начали работу пункты приема документов от граждан для поступления на военную службу по контракту. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Пункты открылись с 26 июня.

Они располагаются в зданиях районных префектур по адресам:

улица Горького, дом № 1, кабинет 32, телефон для справок: +7 (4912) 44-65-38 — МКУ «УДТ города Рязани» Октябрьский район;

— МКУ «УДТ города Рязани» Октябрьский район; улица Дзержинского, дом № 10, кабинет 1, телефон для справок: +7 (4912) 76-47-88 — МКУ «УДТ города Рязани» Железнодорожный район;

— МКУ «УДТ города Рязани» Железнодорожный район; Московское шоссе, дом № 18, кабинет 4, телефон для справок: +7 (4912) 35-05-42 — МКУ «УДТ города Рязани» Московский район;

— МКУ «УДТ города Рязани» Московский район; улица Вознесенская, дом № 51а, кабинет 1, телефон для справок: +7 (4912) 28-04-86 — МКУ «УДТ города Рязани» Советский район.

Режим работы пунктов: