На Рязанском приборном заводе прошло чествование медицинских работников

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) медицинских сотрудников наградили в честь Дня медика.

В рамках заводского Дня качества генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов поздравил работников заводской медицинской санитарной части с праздником, вручил им награды и цветы.

Знаком Губернатора Рязанской области «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области» наградили заведующего фельдшерским здравпунктом-фельдшера Светлану Абрамову, врача-терапевта цехового врачебного участка Елену Фокину, старшую медицинскую сестру Елену Лобанову.

Приказом Министерства здравоохранения Рязанской области за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в охрану здоровья работников АО «ГРПЗ» объявлена благодарность главному врачу Андрею Смольскому.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области награждены врач-терапевт цехового врачебного участка Ольга Денисова, фельдшер Наталья Копылова, рентгенолаборант Ирина Лукина.

«Жизнь и здоровье заводчан — это высшая ценность, ведь здоровый коллектив — залог успешного развития предприятия. Поэтому оказание медицинской поддержки сотрудникам имеет огромное значение в комплексе социальных задач АО „ГРПЗ“. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности и первыми прийти на помощь, следуя своему профессиональному долгу. Спасибо вам за это! От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днем медика! Желаю успехов в ежедневной практике, благополучия и, самое главное, здоровья, цену которого вы знаете лучше всех», — поздравил медиков гендиректор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Медицинская санитарная часть на предприятии действует с 1981 года. Сегодня это многопрофильное учреждение, в котором оказывают медицинскую помощь врачи различных специальностей, в том числе терапевт, стоматолог, офтальмолог, невролог, отоларинголог, хирург, врач функциональной диагностики.