Рязанские компании представили продукцию на выставке в ЮАР

Компании Рязанской области представили свою продукцию на международной выставке строительной отрасли The Big5 Construct Southern Africa в ЮАР. Мероприятие является масштабным событием для всех, кто работает в строительной отрасли в Южной Африке.

В выставке приняли участие более 200 экспонентов из более чем 10 стран мира. Рязанские предприятия «Фахманн Руссланд», «Эра», «Би ту би Юроп», «Инфостандарт» на коллективном стенде продемонстрировали кровельные аксессуары, вентиляционные системы и оборудование, абразивные материалы, IT-продукты.

Многочисленные покупатели и дистрибьюторы Африки проявили интерес к рязанским товарам и оборудованию, а также отметили красоту стенда региона.

26-28 июня в ЮАР проходит бизнес-миссия Рязанской области, организатором которой выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. В этом году уже состоялись бизнес-миссии в Казахстан, Узбекистан и Египет, осенью этого года планируются бизнес-миссии в Индию, ОАЭ и на Кубу.