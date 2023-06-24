Житель Касимовского района предстанет перед судом за смертельную драку
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1965 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1965 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Следствием установлено, что 5 апреля в деревне Клетино Касимовского района два знакомых в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Один из мужчин нанес другому более 20 ударов, в том числе в область головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте
Преступление раскрыли по горячим следам. Обвиняемого заключили под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.