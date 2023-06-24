В работе Telegram произошел сбой
Жители России пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил сервис мониторинга сайтов DownRadar.
Жители России пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом в субботу, 24 июня, сообщил сервис мониторинга сайтов DownRadar.
По данным сервиса, большинство жалоб из Москвы — 475.
Сообщается, что неполадки начались в 11:30. На сбои пожаловались в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Челябинске.
Рязанцы также рассказали РЗН. инфо, что заметили медленную загрузку контента в приложении.