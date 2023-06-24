Роскомнадзор предупредил об ограничении интернета
В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут быть сбои в работе интернета на фоне ситуации с мятежем Пригожина. Об этом сообщает Роскомнадзор в субботу, 24 июня.
В части регионов России, в которых объявлен режим контртеррористической операции, могут быть сбои в работе интернета на фоне ситуации с мятежем Пригожина. Об этом сообщает Роскомнадзор в субботу, 24 июня.
Возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. Также уточняется, что сбои в работе мессенджера Telegram не связаны с данными ограничениями.