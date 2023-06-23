Прокурором Путятинского района назначили Анастасию Кокидько
Прокурором Путятинского района назначили Анастасию Кокидько. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Младший советник юстиции назначена прокурором Путятинского района сроком на пять лет.
Анастасия Кокидько начала свою трудовую деятельность в органах прокуратуры в октябре 2009 года в должности помощника прокурора Сапожковского района. Далее она работала помощником прокурора Шиловского района.
С мая 2020 года Кокидько являлась заместителем прокурора Чучковского района.