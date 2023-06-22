Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта

Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта. Об этом во вторник, 20 июня, в эфире областного радио сообщил и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

По его словам, идея выделенной полосы ранее не реализовывалась «из-за опасений, что это может навредить движению транспорта», но ремонт теплотрассы позволил ее воплотить.

Наумов отметил, что время движения общественного транспорта стало меньше относительно прошлого года

«Мы будем внимательно следить за этой ситуацией. После того, как теплотрасса будет отремонтирована, движение легкового транспорта будет продолжена, но мы пока не будем отменять выделенную полосу. Мы будем мониторить ситуацию. Что для людей лучше: передвигаться на общественном транспорте или легковом», — заключил чиновник.

Напомним, начале июня на Первомайском проспекте появилась выделенная полоса для общественного транспорта.