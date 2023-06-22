Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
21°
Птн, 23
20°
Сбт, 24
20°
ЦБ USD 84.25 0.02 22/06
ЦБ EUR 92 -0.07 22/06
Нал. USD 82.27 / 84.6 22/06 13:20
Нал. EUR 90.01 / 84.63 22/06 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Как попытка сменить управляющую компанию в Рязани обернулась судебным...
2 часа назад
682
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
29 мая 17:55
27 400
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
28 749
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
25 271
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта

Выделенную полосу на Первомайском проспекте в Рязани оставят после завершения ремонта. Об этом во вторник, 20 июня, в эфире областного радио сообщил и.о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

По его словам, идея выделенной полосы ранее не реализовывалась «из-за опасений, что это может навредить движению транспорта», но ремонт теплотрассы позволил ее воплотить.

Наумов отметил, что время движения общественного транспорта стало меньше относительно прошлого года

«Мы будем внимательно следить за этой ситуацией. После того, как теплотрасса будет отремонтирована, движение легкового транспорта будет продолжена, но мы пока не будем отменять выделенную полосу. Мы будем мониторить ситуацию. Что для людей лучше: передвигаться на общественном транспорте или легковом», — заключил чиновник.

Напомним, начале июня на Первомайском проспекте появилась выделенная полоса для общественного транспорта.