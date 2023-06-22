Из администрации Рязани уволился начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин
Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин покидает должность. Об этом 22 июня сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».
Кожина назначили на должность руководителя в марте 2022 года. До этого с июня 2019 года он был исполняющим обязанности управления энергетики и ЖКХ. А ранее — с ноября 2018 года по июнь 2019 года — занимал кресло заместителя начальника этого управления.
По каким причинам увольняется Дмитрий Кожин, и где он будет работать далее — не сообщается.