Рязанцы пожаловались на несанкционированную свалку около поселка Мурмино
Рязанцы пожаловались на несанкционированную свалку около поселка Мурмино. Об этом сообщили в группе «Рязанский Формат».
«Заброшенные участки дачного массива около поселка Мурмино зарастают не только деревьями, но и мусором. В прошлом году администрация обещала найти собственников участков и решить эту проблему до конца лета. Наступило лето 2023, несанкционированная помойка только разрастается. Когда и кто уберет мусор?», — написал автор поста.