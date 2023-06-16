В Рязани ограничат движение транспорта по улице Урицкого
В Рязани на 15 дней ограничат движение транспорта по улице Урицкого. Об этом сообщается на сайте мэрии.
С 23:00 15 июня до того же времени 30 июня дорогу перекроют на улице Урицкого в районе дома № 3 по полосе движения в сторону улицы Юннатов и на улице Юннатов в районе дома № 11 по полосе движения в сторону улицы Новой.
На месте рабочие установят предупреждающие знаки и ограждения.
Ограничения вводят в связи с капитальным ремонтом участка теплосетей.