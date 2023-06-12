Рязанцы пожаловались на плохую мобильную связь и отсутствие интернета

Жители поселка Сысоево города Рязани пожаловались на «отсутствие цивилизации» в своем населенном пункте. Соответствующее письмо они прислали в редакцию РЗН. инфо.

«Мы не всегда можем общаться с другими людьми, так как связь работает с помехами (операторы обещали еще в 2014—2020 годах улучшить покрытие, но как-то забыли об этом), а домашнего интернета мы в глаза не видели. И это не за 100 километров от Рязани! Это все происходит в пяти километрах от центра населенного пункта», — сообщают жители.

Жители опасаются, что в критический момент из-за очередных перебоев со связью они не смогут вызвать скорую или какие-либо жизненно-важные ведомства.

Кроме этого, из-за отсутствия интернета у людей возникают проблемы с получением информации на интернет-ресурсах органов госвласти и местного самоуправления.

В связи с этим они просят губернатора Павла Малкова разобраться в этой ситуации.