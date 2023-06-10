В Рязани впервые программа-робот возбудила дело о взыскании с должника

Программа-робот без участия судебного пристава впервые в России возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

Программа-робот без участия судебного пристава впервые в России возбудила исполнительное производство в отношении должника в Рязани. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области», — сообщается на сайте ФССП.

В службе приставов отметили, что началась работа по реализации закона, позволяющего в автоматическом режиме выносить процессуальные документы в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».

«В перспективе на базе пилотного отделения судебных приставов [в Рязани] будет реализована работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений», — добавили в ФССП.