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В Рязани из окна многоэтажки выпала раздетая женщина
Личность погибшей установлена. Железнодорожный МСО Рязани организовал проведение доследственной проверки по факту смерти рязанки 1968 года рождения.

В Рязани с пожарного балкона дома № 1 на улице Брестской упала женщина. Она разбилась насмерть. Фото опубликовал телеграм-канал «Усы Куракиной». Женщина была в халате и тапочках и без нижнего белья.

На место приехали сотрудники скорой помощи.

Личность погибшей установлена. Железнодорожный МСО Рязани организовал проведение доследственной проверки по факту смерти рязанки 1968 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователь выехал на место происшествия.