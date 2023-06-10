В Рязани из окна многоэтажки выпала раздетая женщина
Личность погибшей установлена. Железнодорожный МСО Рязани организовал проведение доследственной проверки по факту смерти рязанки 1968 года рождения.
В Рязани с пожарного балкона дома № 1 на улице Брестской упала женщина. Она разбилась насмерть. Фото опубликовал телеграм-канал «Усы Куракиной». Женщина была в халате и тапочках и без нижнего белья.
На место приехали сотрудники скорой помощи.
Личность погибшей установлена. Железнодорожный МСО Рязани организовал проведение доследственной проверки по факту смерти рязанки 1968 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Следователь выехал на место происшествия.