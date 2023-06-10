В ДТП погиб актер сериала «Воронины» Станислав Куроптев
Актер кино и сериалов, ведущий праздников Станислав Куроптев погиб в аварии с грузовиком в Ярославской области. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» его друг и коллега Денис Гагарин.
Актер кино и сериалов, ведущий праздников Станислав Куроптев погиб в аварии с грузовиком в Ярославской области. Об этом написал в соцсети «
«Вчера утром на трассе Ярославль — Москва в аварии погиб наш близкий друг Стас Куроптев», — написал Гагарин.
Куроптев известен по ролям в сериалах «Воронины», «Ростов», «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Куба. Личное дело» и других. Всего в фильмографии Куроптева 12 работ в разных проектах.