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На Первомайском проспекте изменился режим движения из-за ремонта теплотрассы
В Рязани на Первомайском проспекте в пятницу, 9 июня, стартовал первый этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей.

В Рязани на Первомайском проспекте в пятницу, 9 июня, стартовал первый этап капитального ремонта магистральных тепловых сетей. В ночь места производства работ огородили бетонными сооружениями, рабочие установят соответствующие дорожные знаки и приступят к земляным и демонтажным работам.

На период проведения работ организация дорожного движения на участке автодороги по Первомайскому проспекту изменится. С 23:00 9 июня закрыто движение частного транспорта от перекрестка с Вокзальной улицей до перекрестка с улицей Типанова, с возможностью движения городского пассажирского транспорта по крайним полосам в сторону площади Победы и в сторону площади Ленина. Изменения будут действовать до 00:00 12 июля.

Кроме того, с 23:00 14 июня до 00:00 12 июля будет ограничено движение транспорта в районе дома № 27 по Первомайскому проспекту по трем полосам движения в сторону площади Ленина.